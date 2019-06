Carabiniere si uccide in caserma nel Potentino il giorno della festa dell'Arma

«Ho appreso con profondo dolore che oggi si è tolto la vita l’appuntato scelto Giacomo Giuseppe Antonio Mazzilli, in servizio presso la stazione forestale di Parco Chiaromonte (Potenza) per motivi che ancora non conosciamo. Siamo vicini alla famiglia. Fin dall’inizio del mio mandato ho chiesto un impegno forte per prevenire il fenomeno suicidiario dell’Arma. Serve un approccio culturale diverso e confido nella volontà di essere pronti a cambiamenti organizzativi». Lo ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta nel suo intervento alla celebrazione del 205/o anniversario della fondazione dei carabinieri, nella caserma di Tor di Quinto