Su Maratea anche per il 2019 sventola la Bandiera Blu

MARATEA - «Anche quest’anno a Maratea potrà sventolare la Bandiera Blu, sinonimo di qualità ambientale": lo ha annunciato, in una nota, il sindaco, Domenico Cipolla, evidenziando di essere stato «invitato a Roma, domani 3 maggio, per partecipare alla Conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2019» attribuite dalla Fee (Foundation for enviromental education).

Maratea «grazie alla sua politica attenta al territorio ed alle sue acque - ha aggiunto Cipolla - si fregia di questo riconoscimento internazionale per la ventitreesima volta. La responsabilità della Bandiera Blu è lo stimolo per tutta la comunità a fare sempre di più e meglio per il territorio».

Il sindaco ha inoltre evidenziato che la Fee, «che premia ed incoraggia le buone pratiche ambientali, ci assegna una posizione rilevante in questa importante classifica: un’attestazione di qualità, riconosciuta annualmente, dopo che vengono soddisfatte le diverse attività richieste».