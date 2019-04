Truffe online e su carte di credito nel Potentino: 15 denunce

Quindici persone, alcune residenti in altre regioni, sono state denunciate dai Carabinieri dopo la denuncia di truffe on-line o su carte di credito presentate da cittadini della provincia di Potenza.

La truffa con un importo maggiore - circa 5.800 euro - è stata denunciata a Viggiano (Potenza) da una donna, che l’ha subito sulla sua carta di credito prepagata. Presunti responsabili del fatto sono due uomini, residenti uno in Campania e l’altro in Sardegna. Altre due truffe per un importo superiore ciascuna a duemila euro sono avvenute a Tramutola e a Viggianello.