Allacci abusivi a rete luce e acqua: arrestato 48enne a Rapolla

Aveva realizzato degli allacci abusivi alla rete dell’energia elettrica e dell’acqua: a Rapolla (Potenza), un 48enne che si trovava ai domiciliari è stato scoperto e arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri che lo hanno trasferito nel carcere del capoluogo lucano.

In totale - secondo quanto accertato con Enel e Acquedotto lucano - grazie agli allacci abusivi, l’uomo era riuscito a non pagare le due forniture per un totale di circa quattromila euro. Il 48enne è accusato di furto aggravato e continuato di energia elettrica e acqua.