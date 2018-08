Tagliare: non solo sui costi sanitarie ma anche sugli stipendi. Quelli dei vertici, però. Quelli dei direttori generali della sanità.

Mentre in Basilicata si infiamma il dibattito sulla riforma del sistema sanitario regionale la «governatrice» ed assessore regionale alla Sanità, Flavia Franconi, assesta un colpo ai conti riducendo le indennità percepite dai direttori generali della sanità lucana.

È di ieri, infatti, l’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera (la numero 931 del 2018) con cui vengono indicate le direttive sulle retribuzione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Direttive che prevedono, appunto, una riduzione delle indennità percepite dai vertici delle Aziende sanitarie di Potenza e di Matera, dell’Istituto di ricovero e cura Crob e dell’Azienda ospedaliera «San Carlo».

Il taglio è di circa sei mila euro l’anno ed ha portato lo stipendio lordo dei dg a 128mila euro l’anno. Livellandoli in qualche modo alle retribuzioni che vengono percepite dai direttori generali dei Dipartimenti regionali ed ai vertici degli altri enti sub-regionali.

Insomma, da oggi in poi gli attuali vertici avranno meno soldi in busta paga. Una scelta che il governo regionale ha voluto fare sua in particolar modo dopo che il tema era stato affrontato anche nella relazione del giudice contabile Vanessa Pinto sulla parifica del bilancio 2016.

«Nella scelta della riduzione abbiamo tenuto conto in parte dalla segnalazione fattaci nel corso della parifica ed in parte dalla volontà espressa anche dai consiglieri regionali che si sono autoridotti le indennità» sottolinea la governatrice Franconi. Evidenziano il segnale voluto dare alla comunità lucana,