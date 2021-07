Can Yaman manda in visibilio i fan a Gallipoli

Gallipoli - Non si è sottratto ai fan che gli hanno chiesto il selfie di rito. Can Yaman, lo splendido attore turco noto anche per la sua relazione sentimentale con Diletta Leotta, è in vacanza in Salento.

La sua popolarità in Italia si deve alla serie televisiva «DayDreamer - Le ali del sogno». Nel 2019 è stato eletto uomo dell'anno 2019 dal periodico GQ. Presto lo vedremo protagonista nel reboot della serie cult degli anni 1980, «Sandokan».

