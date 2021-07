Musica, cibo, divertimento: quattro appuntamenti a San Giovanni

Bari - Prosegue la rassegna live in contrada San Giovanni, a Polignano a Mare. Cibo, sole, tempo libero, divertimento. E ancora musica, drink, intrattenimento. C'è tutto nel programma estivo dei Due Ghiottoni a Mare che il 30 luglio ha in programma il dinner show a cura di «Njoy». Si prosegue il 7 agosto con Matteo Borghi e la sua band. Annotate lo spettacolo «Sense of life» del 14 agosto. Da non perdere infine la voce del Conte Max e i suoni del dj Piero Scratch in programma il 20 agosto. Quattro venerdì imperdibili per l'estate 2021 da vivere in allegria e in sicurezza: ai Due Ghiottoni a Mare la socialità si vive nel pieno rispetto delle norme anti Covid.