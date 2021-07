Voglia di gelato, ai pugliesi piace artigianale

Bari - Voglia di gelato, ma rigorosamente artigianale. La conferma arriva da Coldiretti Puglia. A pretendere la genuinità del prodotto è il 50 per cento dei pugliesi. Il preferito è quello nei gusti storici anche se - sottolinea la Coldiretti regionale - cresce la tendenza ad offrire "specialità della casa" che incontrano le attese dei diverse target di consumatori, tradizionale, esterofilo, naturalista, dietetico o a chilometri zero come i gelati con frutta e verdura locali ma anche con formaggi DOP o grandi vini.

«Negli ultimi anni c'è stato il boom delle agrigelaterie che garantiscono – spiega il presidente Savino Muraglia - la provenienza della materia prima dalla stalla alla coppetta. Nelle agrigelaterie è particolarmente curata la selezione degli ingredienti, dal latte alla frutta, rigorosamente freschi con gusti a “chilometro zero” perché ottenuti da prodotti locali che non devono essere trasportati con mezzi che sprecano energia ed inquinano l’ambiente».

In Puglia lavorano circa 3.000 gelaterie artigianali con 5.500 addetti, un settore che si sta espandendo anche grazie ai gelati 'inventati' dagli agricoltori che stanno proponendo il gelato al latte d'asina, al latte di capra, fino ad arrivare al gelato all'olio extravergine di oliva.