Diodato, tutto il calendario del tour per l'estate 2021, tappa anche in Puglia

Estate on the road per il cantautore tarantino Diodato, pronto a incontrare nuovamente il suo pubblico in occasione del tour che partirà il 15 luglio dal Pistoia Blues Festival e che lo porterà in giro per l'Italia fino al 19 settembre, quando canterà sul palco dell'Arena di Verona. Qui il calendario completo e aggiornato, compresa la tappa pugliese, l'8 agosto a Fasano (Br) per il Locus Festival.

15 luglio - Pistoia Blues, Pistoia,

17 luglio - Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma,

31 luglio – Notte Rosa, Rimini,

2 agosto - Teatro Sferisterio, Macerata,

3 agosto - Piazzale del Munda, L’Aquila,

6 agosto - Teatro Antico di Taormina,

8 agosto - Locus Festival di Fasano (BR),

14 agosto - Parco dei Suoni a Riola Sardo (OR).

19 settembre Arena di Verona.

La band che accompagnerà Diodato sul palco sarà composta da: Rodrigo D'Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e ottoni. Le prevendite delle date estive, prodotte e organizzate da OTR Live, sono aperte da oggi e disponibili su TicketOne. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.