«Detto Fatto», nella cucina di Rai2 torna lo chef pugliese Gegè Mangano

Successo di ascolti per la Puglia, e così la produzione di "Detto Fatto", in onda su Rai2, ha confermato la presenza dello chef pugliese Gegè Mangano. Il prossimo 6 aprile, infatti, tornerà a presentare le sue ricette tipicamente territoriali nella cucina di Bianca Guaccero, altra pugliese doc.

Lo scorso 26 marzo ha raccontato, e cucinato un piatto che la racconta proprio la Puglia: cavatelli con crema di cime di rapa e mandorle di Toritto, il tutto condito con il nostro olio EVO. «Un piatto “serio” all’insegna del nostro territorio, ma presentato con molta allegria e tanti sorrisi, che ci vogliono per tenere alto il morale» lo aveva descritto lo chef. «Un’occasione per ricordare la forza, ma anche l’eleganza e la delicatezza dai nostri sapori pugliesi e il carattere deciso dei tesori di questa terra. Tutto questo racchiuso in un piatto, a mio avviso, iconico – diceva in quella occasione e oggi torna a riproporre lo stesso augurio-. Spero, per tutti noi, di condividere un po’ di tempo all’insegna della solarità, nonostante le difficoltà di questo momento. Insieme a Bianca Guaccero, altra fantastica pugliese - torneremo a parlare della nostra terra, a cantare e a sorridere. Che piatto vi porterò stavolta, sarà una sorpresa» ha concluso lo chef di Monte Sant'Angelo, patron del Ristorante Li Jalantuùmene. L'appuntamento con la cucina di "Detto Fatto" e i piatti di chef Mangano è martedì 6 aprile 2021, dalle 15.