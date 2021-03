Bitonto, il cane paralizzato in fin di vita portato al mare per l'ultima volta

Una storia di generosità e amore per gli animali che arriva da Bitonto (Ba): il cane Heart, pastore tedesco anziano, abbandonato e paralizzato da oltre un anno, è stato portato al mare per un'ultima volta grazie ai volontari dell'associazione Qua la Zampa, che ha raccontato la vicenda sui social, con l'impegno della volontaria Gianna Serena Manfredi.

La bestiola era stata abbandonata a casa, con gli ex proprietari che avevano traslocato lasciandolo lì a morire di stenti. Aveva già delle patologie e da tempo soffriva di un'infiammazione alla colonna vertebrale, che lo costringeva a non usare più le zampe posteriori. Prima di andarsene per sempre, però, grazie alla cura dell'associazione, è riuscito a vedere il mare per un'ultima volta.