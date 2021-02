«Il segreto di Mr.Willer»: esce il nuovo libro di Chicca Maralfa

S’intitola «Il segreto di Mr. Willer» il nuovo romanzo giallo della giornalista barese Chicca Maralfa (foto), edito da Les Flaneurs. Mr. Willer è uno spregiudicato e combattivo streamer di successo su Twitch, con 4 milioni di follower. Si fa amare e odiare per le idee e gli atteggiamenti sempre sopra le righe. Qualsiasi argomento tratti a Babilonia – questo il nome del suo programma - Mr Willer ne ha una per tutti. Una notte viene ritrovato morto nella sua Lancia Aurelia nel garage del residence in cui vive a Milano.

È di turno il sostituto procuratore Roberto Natali, ex cognato della vittima, che giunto sul posto fa la terribile scoperta.

Il magistrato e Willer hanno sposato le gemelle Clara e Sofia, ma il conduttore ha poi divorziato e quindi fra i due, da tempo, non vi è più alcun legame di parentela. La scena del delitto appare da subito molto «cinematografica» e coerente, nei simboli e nella dinamica, alla vita tumultuosa e al carattere audace del più importante influencer italiano del web. Mr. Willer, molto amato da alcuni ma altrettanto odiato da altri, era già stato destinatario di minacce di morte.

Tanto che sotto la lente degli inquirenti finisce il suo presente professionale.

Ma le indagini, ricche di colpi di scena, si dipanano anche nel passato familiare di Riccardo Perrone (questo il nome dell’uomo all’anagrafe) che venticinque anni prima era stato testimone di un efferato delitto in Salento, sua terra d’origine.