Pinacoteca Bari, al via restauro opera di Cifariello

Comincerà a febbraio e terminerà entro tre mesi il restauro de L’annunciazione dell’amore di Filippo Cifariello, opera di proprietà della Pinacoteca metropolitana «C. Giaquinto», di Bari. La scultura in gesso dell’artista molfettese ha vinto, la tappa pugliese di Opera Tua il progetto promosso da Coop Alleanza 3.0, patrocinato anche dal Touring Club Italiano, finalizzato a sostenere la cultura, attraverso la valorizzazione e il recupero di opere d’arte espressione di diversi territori e realizzate da artisti legati a varie regioni d’Italia.

Le opere sono state scelte dalla Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco e le istituzioni locali e poi votate on line.L'annunciazione dell’amore è stata scelta dal 71% dei votanti, ottenendo ben 22.294 voti. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa on line

L’annunciazione dell’amore è un gruppo per fontana la cui versione in marmo si trova in un museo di Boston, mentre il bronzo fu acquistato e collocato nel giardino di una villa privata di Napoli. L’opera fa parte di una raccolta di quarantatré gessi elargita nel 1934 dallo scultore molfettese all’allora Pinacoteca Provinciale di Bari ascrivibili a un ampio percorso creativo che dal Busto di Monsignor Danieli (1895) arriva al Busto di Galileo Chini (1934) e include, fra l’altro, Autoritratto, insieme anche un ricco epistolario, una raccolta di fotografie e una collezione di giornali d’epoca riferiti alla sua produzione e a vicende personali che lo avevano visto protagonista: nel giugno del 1905, a breve distanza dall’inaugurazione a Bari del Monumento equestre a Umberto I, Cifariello uccise sua moglie, la cantante di origine francese Maria de Browne.