Bari, corrono in due la maratona da 42 km e si premiano a vicenda

Correre un'intera maratona di 42 km sotto un forte vento gelido: è l'impresa che hanno compiuto due atleti baresi, Giuseppe Ceglie e Fabio Cialdella, nel giorno di S.Lucia. Erano da soli a sfidare il clima non favorevole della domenica, e alla fine si sono anche premiati a vicenda con una medaglia. I due sportivi hanno compiuto un percorso tutto intorno al capoluogo, toccando vari punti, dall'estremità occidentale del Lungomare IX Maggio, a quella orientale del Parco Perotti, spingendosi nell'entroterra quasi a ridosso della tangenziale. Il percorso dell'impresa si può vedere in un video a questo link. Entrambi i maratoneti sono tesserati per la Asd Quelli della Pinetina.