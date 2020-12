Apricena, il paese approda su YouTube con un canale istituzionale

Notizie e iniziative culturali per la promozione di Apricena, ora approdano su «YouTube». Il paese avrà quindi un suo canale ufficiale sulla piattaforma web di Google dove «pubblicare e diffondere sempre più i video maggiormente rappresentativi di Apricena, gli eventi, le celebrazioni, le feste e tutte le manifestazioni che rappresentano il cuore pulsante del paese», come spiegano gli amministratori comunali. L’iniziativa curata dall’assessorato alla cultura viene vista come «un’operazione necessaria soprattutto in un periodo social come questo».

Più in generale, l’amministrazione comunale vede YouTube come uno strumento in grado rispondere «all’esigenza di valorizzare la nostra città e le sue risorse culturali, ma al contempo si vuole anche fornire uno strumento utile per continuare a far crescere l’amore e l’attenzione di tutti per le iniziative culturali di Apricena» dicono ancora al Comune: «chiunque voglia suggerire e inviare video rappresentativi della nostra comunità, può contattare gli operatori culturali incaricati, per arricchire ancora di più questa nuova risorsa digitale».