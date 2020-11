Taranto, storica locomotiva torna in Arsenale marina militare

TARANTO - Dopo 51 anni di dismissione, la storica Locomotiva 835327 è tornata nell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, diretta nei pressi della piazzetta antistante la Mostra Storica Arsenale (Mo.S.A.),dove è stata posizionata su un breve tratto di binari e traversine per fare da vetrina e dare così il benvenuto ai visitatori.

La Locomotiva 835327 è stata attiva dagli anni '20 e fino al 1969, anno in cui fu dismessa. Recuperata e trasportata nel 2010 all’officina delle Ferrovie dello Stato di Taranto, dall’Associazione Treni Storici di Puglia è stata sottoposta ad un accurato restauro conservativo. Agiva lungo il tratto costiero della «Circummarpiccolo» per il trasporto di materiali e del personale, collegando principalmente lo stabilimento arsenalizio con la polveriera di Buffoluto.

Il suo ritorno in Arsenale è avvenuto con un trasporto speciale che è partito dal deposito ferroviario e si è diretto fino all’ingresso di Porta Levante, in località Cimino. Per il direttore dell’Arsenale, contrammiraglio Luigi Schinelli, che già si era adoperato per la riattivazione della sirena dell’Arsenale, «è un pezzo di storia dell’Arsenale e della città di Taranto che riaffiora. Arricchirà il patrimonio storico del nostro stabilimento a testimonianza di una lunga ed importante storia costruita con il sacrificio del personale militare e civile che ci ha lavorato».