Corato, «Granoro» lancia la pasta integrale con grano 100% Puglia

La pasta di filiera 100% Puglia di Granoro si arricchisce della versione Integrale, unica pasta in commercio a filiera corta prodotta solo con grano di Puglia.

Per questa nuova linea di produzione il pastificio pugliese sottolinea, in una nota, di utilizzare esclusivamente grano di Filiera 100% Puglia, naturalmente privo di residui di fitofarmaci, glifosato e micotossine, perché matura grazie al caldo sole del Sud in un territorio altamente vocato e da sempre definito il granaio d’Italia.

Un particolare processo di produzione che, passando dalla decorticazione a pietra, prosegue attraverso una macinazione lenta, ovvero a basso numero di giri, ma soprattutto attraverso la macinazione intera dei chicchi di grano, consente di recuperare nelle giuste proporzioni e nel giusto grado di abburattamento tutte le parti cruscali, e dell’endosperma, le fibre e i sali minerali. Ne risulta, sottolinea ancora il pastificio, un prodotto di qualità superiore perché ruvida e porosa, tenace e consistente in cottura, ma soprattutto ricca di profumi tipici del grano e completa dal punto di vista nutrizionale.

Dal 2012, Granoro ha intrapreso un percorso di aggregazione che ha dato vita a un vero e proprio modello di filiera, esempio virtuoso di come sia possibile fare sistema anche al Sud Italia. Attraverso il progetto 'Dedicatò, Granoro è riuscita a coinvolgere le aziende agricole (per la coltivazione di grano duro di alta qualità), una delle più grosse Cooperative di stoccaggio, un’azienda Sementiera e un Molino, tutti situati sul territorio pugliese.

La pasta Granoro «Dedicato» è stato il primo prodotto a fregiarsi del marchio collettivo regionale 'Prodotti di Qualità di Puglià, ed è ad oggi la prima pasta della Filiera cerealicola pugliese tracciata e certificata dal campo alla tavola ISO22005:08 da DNV. La filiera «Dedicato» aggrega oggi oltre 350 aziende agricole; produce circa 20mila tonnellate di grano duro di alta qualità totalmente ottenuto in Puglia, da cui sviluppa circa 15mila tonnellate di pasta l’anno.