Ugento, nate altre tartarughine Caretta-Caretta su spiaggia di un villaggio

Continuano a nascere tartarughe Caretta Caretta in Salento. La scorsa notte 28 tartarughe della specie protetta hanno raggiunto il mare. È accaduto sulla spiaggia del Victor Village, sul litorale di Ugento, dove il 17 luglio scorso, una femmina di Caretta caretta aveva deposto 134 uova al ridosso del bagnasciuga. Per evitare che le mareggiate o il semplice innalzamento del livello del mare potessero inondare il nido e danneggiare le uova all’ interno, gli operatori del Centro recupero tartarughe marine del museo di storia Naturale del Salento avevano provveduto ad arretrare il nido in posizione sicura. Gli operatori del Centro continueranno a presidiare il nido in attese di nuove nascite.