Barletta, il modello Christian Cataldo in finale a «Il bellissimo d’Italia cinema»

Tutto cominciò per gioco. Quando nell’anno 2013 Christian Cataldo di Barletta, (attualmente di anni 18), ebbe la grande soddisfazione di essere scelto come attore non protagonista, nella fiction «Braccialetti rossi» in onda su Rai 1.

Negli anni a seguire, cominciò nel suo piccolo a posare per brand di abbigliamento locale (sposo, cerimonia e casual) e contemporaneamente a partecipare in alcuni concorsi Nazionali di moda e bellezza, ricevendo titoli e fasce.

Non per ultimo lo scorso anno nella location del Teatro Mercadante in Altamura, durante la finale nazionale di «Beautiful Day», è stato premiato Vincitore di fascia nazionale «Mister Magazine 2019».

Tale titolo, gli ha permesso di poter partecipare come protagonista del fotoromanzo «Fashion School» (in tre puntate), su rivista nazionale di Miss Magazine e con un relativo servizio fotografico ed intervista.

Infatti, il giorno 6 settembre 2020, sarà ospite in un evento per la presentazione della suddetta rivista.

Durante il periodo del lockdown, ha partecipato ad un concorso nazionale social, dove gli è stata assegnata la vincita di una fascia con il titolo di «Mister Facebook 2020».

Subito dopo questo periodo e alla prima occasione, grazie al patron Antonio Cirillo, partecipando al concorso nazionale di «Il bellissimo e la bellissima d’Italia» svoltosi a Barletta presso la location Leblon, consegue la fascia di «Il bellissimo d’italia cinema», dandogli la possibilità di accedere alla finalissima nazionale e nel rappresentare la Puglia e la sua città di Barletta, a Palinuro, in provincia di Salerno, dal 13 al 17 settembre 2020.

Nell’attesa di questa finale, le novità e le soddisfazioni non si sono fermate, infatti, qualche giorno fa, a seguito di una sua candidatura, ha ricevuto una telefonata inaspettata, per presentarsi nei giorni 26 e 27 settembre 2020 a Milano per sfilare al grande evento di alta moda nella settimana della «Fashion Week».

Insomma un ragazzo barlettano che sin dall’età di 13 anni continua a crescere in questo ambito con grande attenzione a tal punto che inizia a raccogliere risultati importanti sul panorama nazionale.

Un esempio di costanza e determinazione in un contesto come quello dello spettacolo che non sempre brilla per correttezza.

Tuttavia, come per tutto quello che avviene nella vita, la perseveranza e la volontà produce effetti.