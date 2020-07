La nuova Fiat 500 «elettrizza» la Puglia

BARI - La Fiat cala l’asso nel mercato dell’elettrico con una vettura che continua a fare epoca: la 500. L’icona del Made in Italy è stata svelata in anteprima a Bari da Autoclub Group. A fare gli onori di casa gli amministratori Miriam e Gaj Loiacono. Tra il pubblico, il sindaco Antonio Decaro e l’assessorre regionale ai Trasportil, Gianni Giannini.

Per ora è possibile acquistare la versione di lancio della piccola citycar elettrica costruita a Mirafiori, cioè quella denominata La Prima - in versione cabrio o berlina -, considerando che con gli incentivi, dal primo agosto, si potranno risparmiare fino a 9mila euro.

Sulla vettura un cruscotto digitale con schermo di 7”, il sistema multimediale connesso ad internet con schermo di 10,3”, i fari full led, i rivestimenti in ecopelle, i cerchi in lega di 17’’ e specifici inserti dentro e fuori. Di serie c’è anche il caricatore veloce Easy Wallbox: si collega alla rete elettrica di casa e consente una potenza di ricarica fino a 2,3 kW. Nel caso più favorevole, ovvero dalle colonnine pubbliche a 85 kW, le batterie si rigenerano dell’80% in 35 minuti. Gli accumulatori garantiscono fino a 320 km di autonomia. Il sistema multimediale è connesso ad internet e può «dialogare» con lo smartphone del cliente tramite la Fiat app. È possibile così anche cercare le colonnine più vicine.

La 500 elettrica, pensata, disegnata e ingegnerizzata a Torino è la risposta italiana alla mobilità sostenibile del futuro. Ma occorre partire da ciò che l’ha resa quella che è oggi: un vero fenomeno di costume, fin dalla sua nascita, ben 63 anni fa, che ha saputo affermarsi come icona.

La manifestazione, sotto la grande tensostruttura della concessionaria in via Napoli, ha avuto anche momenti presentazione one to one con chi da tempo aveva manifestato interesse per la nuova vettura. «Siamo particolarmente orgogliosi – ha dichiarato Miriam Loiacono, Ceo di Autoclub Group - della scelta di casa madre di assegnarci il piacevolissimo compito di presentare per primi la 500e al pubblico pugliese e a quello barese in particolare. Un riconoscimento al nostro impegno nel sostenere in tutte le nostre sedi i marchi di FCA».

«La 500 sin dalla sua nascita – ha sostenuto Gaj Loiacono, altro Ceo del gruppo – ha segnato epoche della storia dell’automotive intimamente legate all’evoluzione della società. Ha segnato dapprima lo sviluppo della mobilità anche per la sua accessibilità economica. Ha assunto poi le sembianze di qualcosa di unico, di esclusivo, segnando la tendenza alla personalizzazione. Oggi si presenta in una terza fase come segno distintivo di una mobilità sostenibile, rispettosa dell’ambiente e delle persone».