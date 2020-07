Puglia mondana e scintillante, Elodie paparazzata a Monopoli

BARI - È iniziata con il primo bagno di Elodie nelle acque cristalline di Monopoli la season mondana e scintillante della Puglia 2020. Ieri, la cantante ha preso il sole alla Masseria Santa Teresa ed è stata beccata dal giornalista barese Bruno Bellini che ha concesso lo scatto che pubblichiamo in esclusiva su La Gazzetta del Mezzogiorno. Ma la terra pugliese è già meta di tanti altri vip in giro per i lidi dell'Alto e Basso Salento. A Savelletri arrivano il parlamentare lucano del pd Salvatore Margiotta e la moglie Luisa, habitué del San Domenico dove vanno anche l'avvocato Paola Balducci ex membro laico del Csm e la giornalista Susanna Petruni. Se Mara Venier conferma il suo arrivo dopo metà agosto insieme al marito Nicola Carraro e ai figli con nipoti al seguito, è ancora incerta la location che la ospiterà. Considerata l'importanza della Venier, si è aperta un'asta al rialzo che vede in pole position La Peschiera di Andrea Sabato e la Tenuta del Lauro di Tania Missoni a Locorotondo. A Gallipoli ecco Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e lo scrittore Luca Bianchini, innamorato pazzo del locale dell'architetta Stefania Tornesello. Ma non finisce qui. Tra i trulli della valle d'Itria sono attesi nel week end di ferragosto - l'unico libero per la conduttrice che ogni giorno è alla guida della Vita in diretta estate con Marcello Masi- Andrea Delogu e Francesco Montanari, ma pure Ambra Angiolini e famiglia. Tornano quasi sicuramente pure Massimo Ghini, Carlo Verdone e Anna Foglietta. Qualcuno dice che faranno tappa nel clou del barocco leccese all'Hotel Risorgimento. Insomma, l'estate è ormai partita ed il lockdown del periodo pandemico sembra fortunatamente alle spalle. La Puglia poi è covid free da giorni dunque ancora più appetibile come luogo ideale per vacanze rigorosamente made in Italy.



Antonia nella Città bianca A Ostuni, la perla bianca del Salento, arrivano Antonia Dell'Atte, musa di Giorgio Armani con new look dai capelli color panna e la sorella Annarita ex moglie del produttore Gianni Nunnari oggi sentimentalmente legato all'attrice Vanessa Hassler da cui ha avuto una bimba (dal primo matrimonio è nata Giulia ora ventenne) : alloggiano a casa loro, un delizioso loft nel cuore del paese che spesso è finito nelle copertine delle riviste di arredamento. Transitano da Ostuni, in rientro da Santa Maria di Leuca dove hanno portato in vacanza la figlioletta Mia Nicole, anche Gianluca Paparesta e Miki Calcagno. La coppia ha consumato una gioiosa vacanza total family con i figli di primo letto di Paparesta, Allegra, Giorgia e Romeo. Su instagram le stories delle divertenti serate a fare i panzerotti tutti insieme appassionatamente! Nella Città bianca apre tra una settimana il Paragon un albergo a 5 stelle collocato in un prezioso palazzo storico a due passi dalla villa comunale affidato alla gestione di una donna capace come Laura Stopani, direttore generale della Sommità quando il relais era davvero il più bello di Puglia. Adesso le strutture alberghiere soffrono tutte della crisi post covid 19 dunque è apprezzabile lo sforzo del paragon che si è dotato anche di un lido a Specchiolla. Ville infine tutte aperte a Rosamarina dove i baresi hanno gia messo radici dai primi di giugno. Quest'estate nessuno parte per la Grecia o la Sardegna e le feste si faranno nei giardini o nelle piscine delle abitazioni private. L'unico tocco di classe e cultura è la kermesse letteraria dei Giardini di Rosamarina curato come negli anni scorsi dall'avvocato Giusy Santomanco Caso.

Rai 2 nel segno di Bianca Sarà Bianca Guaccero, pugliese bella e talentuosa, la regina della Rai 2 di Ludovico di Meo che si presenta ai palinsesti del 16 luglio con una serie di nomi nuovi e programmi inediti. Bianca spopola con Detto, fatto ma gli occhi sono puntati anche sul ritorno di Federico Quaranta che oltre alle puntate estive della "Linea verde" di rai 2 (E la chiamano estate, due in coppia con l'ex miss Italia foggiana Manila Nazzaro oggi impegnata in Tempation Islands su canale 5) condurrà Il provinciale. Si tratta di un viaggio invernale in giro per le province italiane che durerà per tutti i sabati della stagione tv 2020/2021. Su rai 2 arriva direttamente da Ballando sotto le stelle Samantha Togni, scelta da Michele Guardí per affiancare nel programma quotidiano I fatti vostri, il mitico Giancarlo Magalli. Per Magalli si prepara una stagione scoppiettante visto che, come La Gazzetta è in grado di anticipare, sostituisce Simona Ventura come voce narrante del Collegio. E ancora, debutto in prime time del talk con Alessandro Giuli e la brava Francesca Fagnani, già conduttrice delle famose Belve (interviste alle donne) compagna felice nella vita di Enrico Mentana. Sabato pomeriggio torna a fare compagnia agli italiani Paola Perego che conduce un programma su nonni e nipoti dal titolo provvisorio 'Il filo rosso'. Alle 14 da novembre ecco Milo Infante ex vicedirettore vicario di Rai 1,che torna alla conduzione lasciando l'operatività da dirigente. Il suo programma sarà Ore 14 dedicato alla politica e all'attualità da Milano. Nel 2021 dovrebbe arrivare infine Pierluigi Diaco con una seconda serata molto suggestiva di cui il giornalista ha parlato nei giorni scorsi con il direttore di rai 2.