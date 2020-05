Scomparso l'imprenditore Paul Cappelli, manager geniale che scelse di tornare a Terlizzi

TERLIZZI È morto Paul Cappelli, il geniale esperto di marketing, imprenditore ed estimatore della Puglia, cugino dell’ex governatore i Nichi Vendola. Cappelli aveva portato un pò d’America in città. Prima di acquistare, nel 2003, il casale sulla via Appia, trasformato dopo la ristrutturazione in «Villa Cappelli», Paul per ben trentacinque anni aveva vissuto negli Stati Uniti come ad di una importante società di marketing. Nato a Pisa, si era trasferito con la famiglia a Boston, all’età di 7 anni. Dopo la laurea aveva cominciato a lavorare nella pubblicità. Aveva frequentato la School of Visual Arts ed era stato assunto dall'agenzia pubblicitaria BBDO, Inc. come copywriter. Successivamente era diventato direttore creativo dell'account Coca-Cola presso McCann-Erickson, Inc., poi aveva deciso di fondare la sua agenzia pubblicitaria, The Ad Store, Inc. Nel 2012 lascia l’attività pubblicitaria e si trasferisce nella sua terra d’origine.

A Terlizzi acquista e restaura un'antica villa sulla via Appia Traiana. Così scriveva nel suo sito web: «Ho deciso di investire su questo territorio perché, innanzitutto, di Terlizzi è originaria la mia famiglia, poi trasferitasi tanti anni fa in America. Poi ho trovato una grande opportunità, era un casale troppo bello per lasciarselo sfuggire e mi avrebbe aiutato a creare un brand legato alla storia d’Italia, di cui sono innamorato. Sono fiducioso per il futuro, mi sembra che il territorio stia diventando sempre più richiesto e penso possa diventare presto una destinazione nazionale ed internazionale importante. Dal canto mio, già ospito gente proveniente da ogni angolo del pianeta e tutti restano affascinanti ed incantanti dal nostro territorio e dai nostri prodotti. L’obiettivo principe è quello di riuscire finalmente a promuovere la Puglia, al di là del mare, soprattutto la zona in provincia di Bari, la nostra zona, che è meno pubblicizzata delle altre. Per fare ciò sarebbe necessario, magari, che arrivassero altri imprenditori a comprare e ristrutturare i bellissimi ruderi ancora presenti, in modo da creare una sinergia, fare rete, ed incrementare così il flusso turistico».

Dopo la ristrutturazione del casale, Paul aveva cominciato a promuovere i prodotti della nostra terra. Produceva olio, imbottigliato in lattine di ceramica, richieste non solo in Europa, ma anche negli Usa, in Canada ed Australia.

Affascinato dalla bellezza del nostro sud, è riuscito ad esportarlo oltre oceano. Un uomo eclettico, che ha avuto una vita straordinaria, ricca di esperienze professionali completamente differenti tra loro. Nel 2019 ha avuto un ruolo come attore nel film «Lo Spietato», ma aveva già recitato nelle pellicole «Tulipani» di Mike van Diem, «Due Piccoli Italiani» di Paolo Sassanelli e il «Il Bene Mio» di Pippo Mezzapesa con Sergio Rubini. È stato anche regista di spot televisivi, oltre a prendere parte al reality statunitense, «The Pitch».

Con la scomparsa di Paul Cappelli, Terlizzi perde un estimatore della sua terra, un imprenditore straordinario, che ha dimostrato come valorizzare il territorio, attraverso il recupero e la salvaguardia di storia, cultura e tradizione.