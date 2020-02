Bari, la fontana di piazza Aldo Moro si accende con i colori della pace

BARI - La fontana monumentale di piazza Aldo Moro illuminata per la visita di Papa Francesco con i colori della pace. Lo show policromo ha attirato l'attenzione dei passanti diretti in stazione o in centro. E non è mancato anche chi si è voluto immortale davanti alla variopinta e storica fontana con un selfie scattato con il cellulare.

In realtà, sempre per la visita del Papa di domenica 23 febbraio, da qualche giorno un altro monumento storico barese si è «vestito» con i colori dell'arcobaleno, simbolo di pace. Stiamo parlando della muraglia che circonda il borgo antico di Bari illuminata ugualmente a festa con policrome luci.