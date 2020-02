Abriola, il falò degli innamorati illuminerà e riscalderà la notte di S.Valentino

POTENZA - Tra amore e buona cucina, come da tradizione, in Basilicata San Valentino si celebra ad Abriola, piccolo e incantevole borgo incastonato tra le montagne lucane che la notte del 14 febbraio sarà illuminato e riscaldato dalla luce e dal calore dei falò degli innamorati. Per il cartellone 2020 - che si allungherà fino a domenica 16 febbraio e che è stato presentato stamani, in una conferenza stampa, nel capoluogo lucano, nella sede della Provincia - come testimonial è stata scelta Mirian Trevisan, che «vuole iniettare in giro il virus dell’amore».

Il sindaco Romano Triunfo ha illustrato le «attività legate all’amore» che dal 14 al 16 febbraio animeranno i rioni del paese lucano con stand enogastronomici, spettacoli dal vivo, «percorsi» sportivi e culturali. Tra le iniziative previste, è stata segnalata anche l’apertura di un «museo virtuale» sulle opere dei fratelli Girolamo e Giovanni Todisco.

A mezzanotte del 14 febbraio, saranno poi liberate le lanterne «che saranno accompagnate dai desideri degli innamorati» e ci sarà il «Brindisi dell’amore stellato». Inoltre, nel prossimo fine settimana, ad Abriola saranno festeggiate le coppie sposate da 25, 50 e 60 anni e una signora che da poco ha compiuto i cento anni. L’appuntamento con Miriana Trevisan è fissato per sabato 15 febbraio.