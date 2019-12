Bari è tra le città più «golose» d'Italia

Anche Bari tra le città italiane più «golose» e con il maggior numero di produttori di dolci. La particolare classifica è guidata da Napoli: il capoluogo partenopeo è in testa con 2.427 aziende (+ 7,7% in cinque anni), seguita dalla Capitale (1.875, +6,7%) e da Milano con 1.875, + 5,2%. In totale, nell’intera penisola, le aziende di comparto attive nella produzione e commercio di prodotti da forno sono 40.483, mentre gli addetti sono circa 167 mila addetti, + 9% in cinque anni. Il dato è rilevato dalla Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi in occasione della promozione del logo «Panettone tipico della tradizione artigianale milanese» e dell’evento «Happy Natale Happy Panettone», in programma a Milano, a Palazzo Bovara il 14 e 15 dicembre.

Nella graduatoria c'è anche bari con oltre mille imprese insieme a Palermo, Catania e Salerno (+11%). Rilevato infine l'identikit dell’imprenditoria dell’arte bianca: in Italia su 40 mila imprese, 12 mila sono di donne, 4 mila di giovani e 2 mila di stranieri.