Zecchino d'oro, due piccoli pugliesi in gara sul palco di Raiuno

BARI - Ci saranno anche due piccoli pugliesi a interpretare le canzoni della 62/a edizione dello Zecchino d’Oro, la gara canora dei più piccoli che torna su Raiuno per quattro puntate, in diretta da 4 al 7 dicembre, con la finale condotta per la prima volta da Carlo Conti e Antonella Clerici. La direzione musicale è del maestro Peppe Vessicchio e il Coro, come sempre, è quello dell’Antoniano di Bologna, ora diretto da Sabrina Simoni.

Entrambi del Barese, i protagonisti pugliesi sono Claudio Rosato di Locorotondo, 7 anni, che canterà «O Tucano Goleador» e Nausica Speranzini di Molfetta, 6 anni, alle prese con il brano "Tosse». Sono due canzoni inedite, come le altre dieci in gara. Con loro, sale a 63 il numero di interpreti che nella storia dello Zecchino d’Oro hanno rappresentato la Puglia, facendone la terza regione più rappresentata d’Italia.

Tre gli appuntamenti pomeridiani del concorso (il 4 e 5 si ascoltano 6 canzoni a puntata, il 6 dicembre si riascoltano tutti i 12 brani in versione ridotta), che saranno condotti dalla Clerici in diretta dagli studi dell’Antoniano di Bologna, mentre la finale di sabato 7 sarà in prima serata, condotta anche da Carlo Conti in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio (Bologna), e si riascolteranno dal vivo tutte le 12 canzoni.

Una giuria di ospiti affiancherà la tradizionale giuria di bambini tra 8 e 12 anni per scegliere la canzone vincitrice: annunciati tra gli altri Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Claudia Gerini, Raoul Bova.