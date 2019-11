Gatti in mostra a Bari, da domani al via Felina 2019 Xmas Edition

BARI - Tutto pronto per l’ottava edizione dell’Esposizione Internazionale Felina di Bari: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre il Palaflorio sarà la cornice della manifestazione made in Puglia, che vede ogni anno come protagonisti i gatti più belli del mondo. In una magica atmosfera natalizia si potranno ammirare tanti splendidi esemplari di razza e simpaticissimi gatti di casa.

Il meraviglioso mondo di questi splendidi felini ha affascinato anche moltissime star oltreoceano. Da Katy Perry a Miley Cyrus, dalle sorelle Kardashian a Ed Sheeran, da Gigi Hadid a Taylor Swift: le celebrities hanno occhi solamente per i loro amati gatti. E non solo: tanti sono gli scatti sui social network che li vedono protagonisti insieme. Molto spesso gli amici a quattro zampe diventano famosi quanto i celebri padroni, tanto da diventare dei pet influencer osannati da milioni di followers. Tra i VIP di casa nostra menzione d’onore a Valeria Marini, J-Ax, Anna Falchi, Belen e Miriam Leone, veri cat lovers.

Felina Bari è organizzata dal Club ’94 sotto l’egida dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana - la prima Associazione riconosciuta ad essere stata autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla gestione del Libro Genealogico del gatto di razza pregiata) e della FIFe (Federazione Internazionale Felina) e vedrà riuniti allevatori, proprietari e gattofili che, oltre ad ammirare splendidi Campioni nazionali ed internazionali pluripremiati, potranno trovare tutto quello che serve al benessere del loro piccolo felino di casa fino ad un’ampia gamma di oggettistica a tema.

Un appuntamento di due giorni tutto dedicato al sorprendente universo dei gatti: non solo eleganti Persiani ed Orientali, affascinanti Sacri di Birmania, giganti Maine Coon, leggendari Norvegesi delle Foreste, maestosi Siberiani, dolci British, ma anche gatti blu come i Certosini e i Blu di Russia, gatti leopardati come i Bengal e gatti nudi come gli Sphynx, insieme a tante altre razze, saranno giudicati da una giuria internazionale che decreterà i gatti più belli della Manifestazione. Potranno gareggiare nella categoria “gatti di casa” tutti i gatti senza pedigree, amatissimi compagni di vita.

Oltre ai campionati di bellezza, sabato 30 novembre si svolgerà la settima edizione del Red Show, speciale gatti rossi, crema e tartarugati di tutte le razze, mentre domenica 1 dicembre avrà luogo la seconda edizione di Romeo & Giulietta, speciale coppie di gatti innamorati, dopo l’enorme successo di pubblico dello scorso anno. Ma non è tutto. Sono previste tantissime sorprese: Felina Bari Xmas Edition vi aspetta! Felina Bari è una Manifestazione ufficiale del Libro Genealogico del gatto di razza pregiata D.M. 22790 del 9.6.2005