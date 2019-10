«Santa Subito», il docufilm su Santa Scorese vince la Festa del Cinema di Roma

BARI - Va a Santa subito di Alessandro Piva il Premio del Pubblico BNL della 14ma edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film documentario è dedicato alla storia di Santa Scorese, giovane barese che a 23 anni, sul finire degli Anni '80, è stata uccisa da un uomo incrociato per caso negli ambienti parrocchiali, che la ossessionava e perseguitava da tre anni con appostamenti, lettere deliranti, pedinamenti, proseguendo di fatto indisturbato nonostante le ripetute denunce.

Persona devotissima, Santa aveva intrapreso la via della vita missionaria, per cui non è mai potuta partire, e adesso è protagonista di un processo di beatificazione/canonizzazione. Il doc è prodotto da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia FC.