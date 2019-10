"La classe non è qua", Pio e Amedeo raddoppiano la data di Bari

BARI - Il simpatico duo comico di Pio e Amedeo raddoppia la data di Bari del nuovo spettacolo ‘La classe non è qua’. La coppia di comici di Foggia, oltre alla data già fissata di mercoledì 18 dicembre, saranno sul palco del TeatroTeam anche tre giorni dopo: sabato 21 dicembre. Il loro tour è pronto a partire il 3 dicembre da Torino e dopo le due date evento all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, il tour di Pio e Amedeo nei principali teatri italiani porterà in giro per lo Stivale uno spettacolo costruito con nuove gag e pungenti battute – dicono dall’entourage di Pio e Amedo – capaci di far ridere ma anche riflettere. “Non mancheranno i due personaggi che li hanno resi celebri in televisione con Emigratis – si legge in una nota degli organizzatori dello spettacolo -, ma anche ospiti e sorprese speciali”.