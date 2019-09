Abbaticchio, il «Walking Dad» barese candidato agli oscar del Web

Già lo scorso anno si è classificato secondo nella categoria "Miglior sito per genitori e bambini", dietro alla The Pozzolis Family, ai Macchianera Internet Awards, i premi per i prodotti del web più interessanti. Ma anche quest'anno il barese Giovanni Abbaticchio, con il suo blog The Walking Dad Story, è riuscito ad accaparrarsi la nomination. Sarà possibile votare sul sito https://www.macchianera.net/2019/09/22/mia19vota/ fino al 5 novembre 2019, mentre i premi verranno consegnati il 9 novembre al Teatro Morlacchi di Perugia (ingresso libero), nell'ambito della Festa della Rete.

Giovanni, di professione videomaker, racconta sul sito e sulla pagina Facebook la paternità, sua e di tutti quelli che gli scrivono per condividere le loro storie. «Tutto è nato il 12 ottobre 2016, quando lasciai mio figlio Ludovico per la prima volta all'asilo da solo, per la settimana di inserimento - ci raccontò - L'ho lasciato in mani che non conoscevo, scrissi un post su Facebook chiedendomi quanti altri papà si fossero sentiti nella stessa situazione. Poi mi sono reso conto che non c'era troppa concorrenza in giro, i blog dei 'papà' erano pochissimi, e ho voluto raccontare la mia esperienza non solo agli amici, ma creando una vera piattaforma per poter dar voce anche alle storie degli altri. Non lo faccio né con fini imprenditoriali, né acchiappa-like, perché non pubblico le foto dei bambini sui social: è solo per lasciare una traccia».