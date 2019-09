Biccari, ecco i «Bed&Tree»: per la prima volta in Puglia si potrà dormire sugli alberi

FOGGIA - Piccole casette in legno 3X3 sugli alberi, ciascuna in grado di ospitare un nucleo familiare di massimo quattro persone: si tratta del primo progetto Bed & Tree della Puglia ed è stato realizzato nel «Parco Avventura» di Biccari. Venti posti letto per soggiorni brevi: un'offerta che si aggiunge ai servizi già offerti dal Parco Avventura (laboratori didattici, trekking, orienteering, tiro con l'arco e musica nel bosco) che in un anno ha registrato 5mila presenze.

Lo scenario - dicono i promotori dell'iniziativa - è accattivante: ci sono il Lago Pescara, l'unico montano della Puglia e il Monte Cornacchia, la vetta più alta della Regione, collegati da un sentiero naturalistico che dalle sponde del lago porta alla cima del monte, dalla quale, in assenza di foschia, è possibile osservare il Tavoliere e le cinte del Castello di Lucera. «Sarà un po' come vivere in tenda» spiega Mario De Angelis, presidente dell'associazione «Daunia Avventura», spin-off della Ecol Forest, società cooperativa agro-forestale che opera nel settore della gestione ambientale/forestale delle aree naturalistiche.

L'idea nasce all'interno del press tour «Natura in Festa», promosso dal Comune di Biccari e finanziato dalla Regione Puglia grazie al Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 «Attrattori culturali, naturali e turismo», Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.