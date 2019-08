Vacanze in Salento per Thom Yorke, leader dei Radiohead

Dopo Michael Stipe avvistato fra i trulli a Castellana Grotte (Ba), anche Thom Yorke, leader dei Radiohead, ha scelto la Puglia per le sue vacanze estive, e precisamente il Salento. Questa mattina, infatti, è stato visto a Marina di Novaglie, quasi nel punto più estremo della penisola, per un bagno rinfrescante. Successivamente si è fermato in un ristorante del posto, sempre insieme alla compagna, l'attrice palermitana Dajana Roncione, con lui da più di due anni, famosa per aver interpretato Loredana Berté nel film Io sono Mia, dedicato a Mia Martini.