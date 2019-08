Castellana, Michael Stipe a spasso fra i trulli

Le viuzze senza tempo del centro storico, la serenità dei vicoli, il candore della pietra carsica che sublima in trulli e muretti a secco oltre alla maestosità delle caverne sotterranee ricche di suggestive formazioni alabastrine: particolari normali per il quotidiano delle nostre comunità che invece si rivelano tesori inestimabili, persino irresistibili, per star internazionali di primo piano.

L’ultima «vittima», in ordine di tempo, a subire il fascino di questo angolo di paradiso è stata la rockstar Michael Stipe, 59enne cantautore statunitense, fondatore e leader (fino allo scioglimento risalente al 2011) dei R.E.M., che ha scelto un’abitazione privata sita fra Castellana e Conversano – nei pressi della frazione di Triggianello – per trascorrere, insieme al compagno e fotografo d’arte, Thomas Dozol, e ad altri quattro amici, sei giorni precedenti all’imbarco per la Grecia. Sei giorni in cui il gruppo ha potuto ammirare e godere delle bellezze del territorio – dai centri storici di Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e Martina Franca alla marina di Monopoli passando per Alberobello e per le immancabili Grotte di Castellana – grazie ai preziosi suggerimenti, una sorta di mappa di mete imperdibili, tracciata dall’amico castellanese Vincenzo de Bellis (direttore associato del prestigioso Walker Art Center di Mineapolis e gemello del giornalista Giuseppe, direttore di Sky Tg24) che proprio in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze nella residenza estiva di famiglia nella frazione fasanese di Laureto.

Fatto il pieno di meraviglia e prima di riprendere il cammino per la Grecia, la comitiva di Stipe e Dozol ha raggiunto de Bellis nel centro di Castellana per gustare prelibatezze in una pescheria, cenare in una raffinata osteria e abbandonarsi ad un dolce gelato concedendo – in barba alla proverbiale riservatezza – anche qualche scatto fotografico ai fortunati avventori che non si sono fatti sfuggire l’occasione di farsi immortalare accanto ad una delle star musicali più apprezzate dell’ultimo trentennio.

Momenti in cui Stipe si sarebbe lasciato sfuggire una promessa: il futuro ritorno in questo territorio incantato in cui a colpirlo maggiormente è stata proprio la tranquillità del centro cittadino di Castellana e la genuinità dei suoi abitanti.