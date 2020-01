Bari, concerto dei «Rhomanife»

Il 6 febbraio 2020, alle ore 21.30, concerto live dei Rhomanife, in tributo a «Bob Marley», presso il Black Rose in via G. Oberdan n. 4 a Bari.

Si esibiranno per voi in amore: Gianni Rhomanife (voce e chitarra), Pino Rhomanife (basso), Filomena De Leo (voce coro), Antonella La Casella (voce coro), Nicola Boccuzzi (chitarra), Francesco Bartoli (batteria) ed Enrico Elia (tastiere).

Ingresso libero.