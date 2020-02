Sabato 15 febbraio 2020, alle ore 20, nella Chiesa Madonna della Pace di Molfetta, «That Love is all there is - Che sia l'amore tutto ciò che esiste», inedito spettacolo a cura dell’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal M° Giovanni Minafra con i testi e la narrazione di Giulia Petruzzella, e le voci di: di Carlo Monopoli e Raffaella Montini.

info: 327/456.31.30.