Trani, «Quintetto ufficiale Astor Piazzolla»

Venerdì 21 febbraio 2020 ci sarà un concerto gratuito, nella maestosa Cattedrale romanica in piazza Duomo, del «Quintetto ufficiale Astor Piazzolla», per la prima volta in assoluto a Trani, e quella sarà l'occasione per conferire alla moglie di Astor Piazzolla, Laura Escalada Piazzolla, la cittadinanza onoraria della città.