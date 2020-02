Terlizzi, Balfolk con i «Naragonia»

Venerdì 21 febbraio 2020 per la prima volta in assoluto in Puglia, dal Belgio, Balfolk con i «Naragonia» (duo Pascale Rubens & Toon Van Mierlo), al MuHa Spazio alle Arti a Terlizzi in viale Antonio Gramsci n. 46.

Alle ore 18.30 stage di organetto a cura di Pascale Rubens. Prenotazione obbligatoria.

In contemporanea stage di danze di coppia a cura di Mina Morrell. Alle 21.30 concerto a ballo.