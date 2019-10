Pitti Uomo, Telfar sarà prossimo special project

FIRENZE - Il rivoluzionario brand unisex Telfar sarà lo special project di Pitti Uomo 97 (Firenze, 7-10 gennaio 2020). Il creativo Telfar Clemens - che ha fondato il brand nel 2005 a New York - porterà il suo concetto di moda fluida, «simplex» (simple + complex) a Firenze con un evento speciale. Data e location dell’evento saranno annunciate nelle prossime settimane.

«Siamo onorati dell’invito a sfilare a Pitti Uomo - dice il fondatore Telfar Clemens - dove il senso profondo della storia e della sua continuità sono lo sfondo perfetto per qualcosa di totalmente nuovo».

Nato nel Queens, a New York, da genitori liberiani, Clemens trascorre parte dell’infanzia in Liberia e successivamente torna con la famiglia negli Stati Uniti. Nel 2002 si trasferisce a New York per intraprendere la carriera di modello. Nel 2003 dà vita alla sua prima collezione rielaborando abiti vintage, che vende nelle boutique del Lower East Side e di Soho a New York. Nel 2005 lancia il brand Telfar, che attualmente ha tra i suoi retailer nomi come Opening Ceremony e Dover street Market. Nel 2017 vince il premio Cfda/ Vogue Fashion Fund Award.