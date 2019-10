Pitti Uomo, Jil Sander è guest designer

FIRENZE - Jil Sander è il guest designer di Pitti Immagine Uomo 97, in programma a Firenze dal 7 al 10 gennaio 2019. Lucie e Luke Meier - marito e moglie co-direttori creativi del brand dalla primavera del 2017 - presenteranno la nuova collezione uomo con un evento speciale a Firenze, la cui data e location verranno comunicate a breve.

I due creativi si sono conosciuti proprio nel capoluogo toscano dove hanno frequentato il Polimoda: Lucie, nata in Svizzera, all’istituto toscano ha studiato moda e marketing, Luke, nato in Canada, Knitwear design. Dopo gli studi Lucie ha lavorato per brand come Louis Vuitton, Balenciaga, Dior (quando Raf Simons lasciò la maison francese, venne nominata, assieme a Serge Ruffieux, co-creative director). Invece Luke, dopo aver studiato finanza e business internazionale all’Università di Georgetown a Washington DC, e continuato gli studi di economia all’Università di Oxford, ha lanciato il suo brand. Dal 2017, insieme, seguono la direzione creativa di Jil Sander.

«Per noi sfilare a Firenze è al tempo stesso un onore e un completamento - hanno spiegato -. Ci siamo incontrati per la prima volta proprio a Firenze e non avremmo mai immaginato di tornare qui insieme per un evento di Pitti Uomo. E' un’opportunità davvero speciale e non vediamo l’ora di dare il nostro contributo all’eredità creativa della città e di Pitti Uomo»