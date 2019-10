Profumo di couture in collezione H&M firmata da Valli

ROMA - Profumo di couture nella nuova collezione di H&M disegnata da Giambattista Valli. Lo stilista romano che tutti ricordano per il vezzo di portare sempre un filo di perle al collo, era apparso al gala dell’amFAR al Festival di Cannes, con le sue muse, Kendall Jenner, Chris Lee, Chiara Ferragni e Ross Lynch, vestite coi capi della pre-collezione disegnata per H&M. Quei capi vennero messi in vendita in edizione limitata in store selezionati e online: due giorni dopo registravano il tutto esaurito. L’intera collezione verrà ufficialmente lanciata il prossimo 7 novembre, ma dalle prime immagini scattate a Roma, amata città Natale dello stilista, da Kyle Weeks, è evidente il tocco glamour sartoriale di Valli. Felpe col cappuccio impreziosite con motivi floreali di seta e cristalli, collane di tralci ricamate sul colletto delle felpe, abiti in organza plissè rosso fuoco, doppia lunghezza, corti davanti e con coda, bomber in pelle con colletto eco-shearling, cappotti tigrato in eco fur, abitini corti in merletto. Tutto crea l’immagine di uno stile glamour dedicato ad una donna giovane e amante del jet set, che vive tra inviti a party e crociere da vera principessa ribelle.

Dopo aver collaborato con Roberto Capucci, Valli ha continuato il proprio percorso da Fendi e poi da Emanuel Ungaro. Il lancio del marchio omonimo nel 2005, trasformato in maison d’alta moda nel 2011. Giambattista Valli è diventato una presenza fissa nel calendario delle sfilate parigine, ma Roma è sempre presente nel cuore dello stilista, tanto che la campagna pubblicitaria per H&M che vede protagoniste Chiara Ferragni, Kendall Jenner e Chris Lee ed è stata scattata da Mert & Marcus in un giardino privato di Roma e alla Galleria Doria Pamphilj, tra opere di Caravaggio, Raffaello e Velázquez.