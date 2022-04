Ucraina: l'appello alla pace dell'arcivescovo di Matera

MATERA - L’arcivescovo della Diocesi di Matera, monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, nella lettera alla comunità per la Santa Pasqua, ha rivolto un appello alla pace per la cessazione della guerra in Ucraina.

«Tacciano le armi che - ha scritto monsignor Caiazzo - continuano a crocifiggere Gesù nelle piazze, per le vie, negli ospedali pediatrici e oncologici, nelle case di riposo, nei bunker e nei rifugi di fortuna di tutta l’Ucraina e in tante altre parti del mondo dimenticati. Finisca questo venerdì santo così lungo e assurdo che celebra la vittoria del pungiglione della morte sulla vita. Mai, come quest’anno, ci viene chiesto di capire e celebrare la Pasqua. È la vittoria di Gesù Cristo sull'ingiustizia della morte, di ogni morte, in modo solenne».

L’Arcivescovo invita, inoltre, a «far nostro» l’augurio che nella liturgia ortodossa Russa e Ucraina si scambiano il giorno di Pasqua, affinché le parole di pace diventino fatti concreti: «Cristo è risorto! È veramente risorto!».