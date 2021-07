Incendi: fiamme in pineta nel Materano, evacuato campeggio

Matera - Alcune decine di ospiti di un campeggio situato in una pineta nel territorio di Scanzano Jonico sono stati fatti evacuare per motivi di sicurezza durante le operazioni di contrasto ad un incendio divampato nella zona. Sul posto ha operato un aereo Canadair che poi si è allontanato ed è stato sostituito da un velivolo dello stesso tipo, che sta facendo lancia di acqua e sostanze ritardanti. Secondo quanto si è appreso, oggi i Vigili del fuoco sono impegnati in provincia di Matera nello spegnimento di 14 incendi, nei territori di diversi comuni.