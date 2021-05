Matera, l'hub vaccinale riapre nell'aula consiliare

Matera - Riapre nell'aula consiliare il punto vaccinale. L'appuntamento è per il pomeriggio di venerdì 21 maggio in via Sallustio. È stato allestito nell'aula del consiglio comunale «Pier Paolo Pasolini».

Lo ha reso noto l’assessore comunale alla Protezione Civile, Raffaele Tantone, dopo l'intesa con l'Azienda sanitaria di Matera e la Regione Basilicata. Il servizio vaccinale anti Covid-19, che si affianca all'attività in corso presso la tensostruttura del Qatar annessa all'ospedale Madonna delle Grazie, si concluderà il 21 giugno.

In via Sallustio sono previsti sia i richiami per le categorie (come i docenti) che hanno effettuato la prima dose nelle scorse settimane sia vaccinazioni di nuove fasce di età, in base a calendari di prenotazione o a eventuali nuovi Open day.

«È senz'altro una iniziativa valida e utile che - ha sottolineato Tantone - rinnova il rapporto tra l’Amministrazione comunale, Regione e Asm per rafforzare l'attività della campagna vaccinale».