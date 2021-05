Matera, incendio in capannone area industriale: danni

Squadre dei Vigili del fuoco provenienti anche dalla Puglia hanno lavorato per diverse ore, dalla notte scorsa, per spegnere un incendio che provocato ingenti danni in un’aziende dell’area industriale di Jesce, a Matera.

L’azienda, che ha 60 dipendenti e produce poliuretano espanso, fa parte della filiera del mobile imbottito. Le fiamme hanno provocato la distruzione di tanto materiale e il crollo di una tettoia. Oltre ai Vigili del fuoco, nell’azienda operano i Carabinieri: al momento, non sono chiare le cause dell’incendio.