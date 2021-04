Matera e l'Aizerbaijan sempre più vicine: siglato accordo di cooperazione

MATERA - Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S) ha sottoscritto oggi a Baku il «Protocollo sull'amicizia e cooperazione» con Icheri Sheher, la Riserva statale storica e architettonica della Repubblica azera, che amministra i siti culturali della città vecchia, con il palazzo di Shirvanshah e la Torre della Vergine. L’accordo, che perfeziona una intesa avviata nel 2017, apre a prospettive di collaborazione con la Città dei Sassi nei settori del turismo, della cultura, dell’arte, dell’artigianato e dell’agroalimentare.

La Repubblica dell’Azerbaijan, che sta investendo, inoltre, sul recupero del patrimonio artistico e sulla formazione dei giovani è alla ricerca di restauratori e artigiani. Da Matera potrebbero arrivare profili specializzati, oltre al supporto che potrebbe offrire l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

«A Baku, la città di Matera - ha raccontato Bennardi - è stata accolta dai vertici della Repubblica. Azerbaijan e Italia sono due economie perfettamente complementari che negli anni recenti hanno sviluppato un legame quasi simbiotico, condividono secoli di storia, ed oggi le relazioni tra i due Paesi sono forti più che mai. L’Italia qui è molto amata - ha aggiunto il sindaco - e lo è anche la nostra città, accreditata quale patrimonio Unesco e Capitale europea della cultura nel 2019: la nostra cultura, l’arte, la manifattura esercitano un fascino diffuso. Il forte interesse degli azeri per Matera e il richiamo del patrimonio culturale sono una leva fondamentale per il settore del turismo: l’Italia è già una delle mete favorite, grazie a questo accordo vogliamo fare in modo che il flusso dei visitatori azeri - ha concluso - arrivi anche a Matera».