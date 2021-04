Il sindaco di Matera vola a Baku in Azerbaigian per un protocollo d'intesa

MATERA - Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), sarà a Baku, capitale dell’Azerbaigian, dall’11 al 16 aprile prossimo, per sottoscrivere un protocollo di intesa tra le due città in relazione a una bozza di «cooperazione e amicizia» , raggiunta dalla precedente amministrazione comunale nel 2017. E’ quanto prevede una delibera di giunta comunale, che fa seguito a un invito giunto nei giorni scorsi dalle autorità dell’Azerbaigian per sottoscrivere l’intesa, durante una settimana nel quale sono previste diverse iniziative.

Bennardi, che sarà accompagnato dal presidente del consiglio comunale Antonio Materdomini, incontrerà le autorità locali, tra cui anche il presidente della Repubblica, Ilham Aliyev. «A Baku - ha detto Bennardi - intendiamo avviare un percorso di collaborazione tra due città dalla storia antica. Porteremo con noi anche prodotti tipici come vino, olio, grano duro in vista della organizzazione di un evento sulle produzioni agroalimentari materane in Azerbaigian e viceversa. Chiederemo anche un contributo per il restauro della balena Giuliana, progetto sul quale c'è interesse da parte delle autorità locali».

Il protocollo di intesa sarà sottoscritto da Bennardi e da Asgar Alakbarow amministratore della Riserva statale storico-architettonica «Icherisheher» della Repubblica dell’Azerbaigian, che amministra la città vecchia di Baku.