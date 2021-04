Matera, spilla 500 euro a nonnina 91enne con la truffa del “pacco per il nipote”: arrestato 48enne napoletano

MATERA - Agenti della squadra mobile di Matera hanno eseguito un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un pregiudicato di anni 48, residente e domiciliato a Napoli.

L’uomo, insieme ad altri complici rimasti ignoti, si è reso responsabile di truffa aggravata ai danni di una signora anziana materana, di anni 91.

I fatti risalgono a febbraio del 2020. Nella circostanza i truffatori adottavano il seguente modus operandi. Un complice del malfattore, rimasto ignoto, contattava telefonicamente l’anziana signora, fingendo di essere suo nipote, per informarla che avrebbe dovuto versare euro 500 ad un corriere che a breve le avrebbe consegnato un pacco a lui destinato. Immediatamente si presentava un uomo che, incassata la somma, le consegnava un pacco rivelatosi successivamente vuoto. Come se non bastasse, subito dopo l’ignoto telefonista ricontattava la novantenne chiedendole di consegnare al finto corriere anche i gioielli che aveva in casa.

La donna, però, insospettitasi, informava il figlio che riusciva a mettere in fuga l’indagato che nel frattempo era ritornato presso l’abitazione dell'anziana.

Grazie all’articolata attività investigativa svolta dai poliziotti è stato possibile incastrare il truffatore napoletano, responsabile anche di precedenti truffe perpetrate in altre città italiane. Determinate è stato il riconoscimento dell’indagato da parte delle persone informate sui fatti, l’analisi delle telecamere private in cui viene immortalato l’uomo e di quelle del sistema di videosorveglianza cittadino.