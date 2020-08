Ferrandina: arrivano i migranti ma fra tanti timori

FERRANDINA - «Siamo sempre stati un paese accogliente che ha fatto della tolleranza e dell’inclusione un valore distintivo ma riteniamo che l’immobile privato alla stazione di Ferrandina non sia nelle condizioni di poter garantire adeguatamente l’ospitalità di cento migranti provenienti dalla Sicilia, tanto più con le prescrizioni del distanziamento sociale dovute al Covid-19».

Lo dichiara Gennaro Martoccia, sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra, che non nasconde i propri timori per la decisione del Ministero dell’Interno di sistemare, attraverso la Prefettura di Matera, cento migranti tunisini provenienti da Porto Empedocle in prossimità di quello che ora è anche lo scalo della città di Matera. Nella serata di sabato l’arrivo e già ieri una quindicina di migranti avrebbe mostrato segnali di insofferenza con qualche tensione di troppo. La preoccupazione di Martoccia non è soltanto di rassicurare la comunità ma è sostanzialmente dettata da una valutazione che attiene l’ubicazione logistica scelta. «Il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri – afferma Martoccia –, ha ufficialmente comunicato che le cento persone sono state tutte sottoposte a tampone e sono risultate tutte negative al Covid-19, pur dovendo rigorosamente rispettare l'obbligo di quarantena. La Prefettura di Matera, organo locale del Ministero degli Interni, ha individuato nella “Old West” allo scalo di Ferrandina la struttura che dovrà temporaneamente ospitare parte dei 100 migranti, che pure dovranno essere collocate in diverse strutture di accoglienza». Il sindaco ha avuto un lungo colloquio telefonico con il prefetto. La vicenda di Irsina, dove alcuni migranti ospitati a Villa Signoriello erano stati trovati positivi al Covid-19, mette gli amministratori locali in guardia.

«Riteniamo che la struttura allo scalo di Ferrandina possa ospitare 50 al massimo 60 migranti, ma 100 credo che sia impossibile per assicurare loro una sistemazione decorosa e assoluta in sicurezza. Peraltro parliamo di un immobile che per circa un anno è stato chiuso».

Questa mattina Martoccia effettuerà un sopralluogo. «Siamo certi che la Prefettura di Matera, in accordo con il Ministero degli Interni, garantirà la sicurezza sanitaria delle persone ospitanti ed una sorveglianza sanitaria attiva e un controllo della struttura costante in modo da scongiurare eventuali contagi all'interno delle strutture di accoglienza».

In paese sono già ospitati una trentina di migranti e non ci sono problemi con la comunità locale. «In ossequio ad un protocollo sottoscritto dalla precedente Amministrazione comunale ospitiamo trenta migranti. Quanto ai cittadini tunisini destinati allo scalo forse sarebbe stato opportuno che le autorità competenti facessero prima un sopralluogo per valutare se il sito fosse adatto ad ospitare cento persone. Ho sentito l'obbligo morale, da sindaco, di informare la mia comunità di scelte centrali che, in ogni caso, non ci devono vedere spettatori passivi ma protagonisti attivi di un fenomeno complesso che deve saper coniugare il diritto alla vita e alla dignità con il diritto alla salute personale e collettiva.

Pur nella consapevolezza che quello delle migrazioni è una questione globale; che, inoltre, è un obbligo morale e civile salvare vite e al contempo essere solidali con le comunità siciliane che pure hanno e stanno affrontando costantemente l'emergenza sbarchi, in qualità di sindaco – conclude Martoccia – mi sono sentito in dovere di comunicare al prefetto la mia contrarietà in ragione della inadeguatezza della struttura ospitante, a cui si aggiunge l’imminente inizio lavori per un importante investimento turistico presso la stazione scalo di Ferrandina-Matera».