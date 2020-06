Matera, altri 3 musei a battenti aperti con le giornate dell'archeologia

In occasione delle Giornate europee dell’Archeologia promosse dal Ministero delle cultura francese e dall’Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva, in programma dal 19 al 21 giugno, la Direzione regionale Musei Basilicata ha ideato una serie di iniziative che permetteranno di riscoprire i tesori custoditi nei musei lucani.

Per l’occasione verranno riaperti al pubblico altri tre luoghi della cultura: il Museo archeologico Ridola a Matera, il Tempio delle Tavole Palatine a Metaponto e Palazzo Ducale a Tricarico, portando a 9 il numero dei musei e luoghi della cultura statali lucani visitabili dal 18 maggio scorso.

In programma anche eventi speciali: oggi, alle 9, a Melfi, il Museo archeologico nazionale Massimo Pallottino diretto da Erminia Lapadula, promuove una passeggiata archeologica, organizzata con l’Archeoclub di Melfi, lungo il Tratturo di San Guglielmo o del Pisciolo, una via antica, che ripercorre a tratti il percorso della via Appia e si immette nel Tratturo Regio Melfi-Castellaneta. Sempre oggi si aprono le porte di due spazi del Castello di Melfi: la Cisterna Angioina e le Scuderie Doria, visitabili dalle 9 alle 19 solo su prenotazione telefonica.

A Policoro il Museo archeologico nazionale della Siritide offrirà speciali visite guidate dal direttore, Savino Gallo, alla mostra “Le Tavole di Eraclea. Tra Taranto e Roma”, incentrata sul prestigioso prestito delle due lastre bronzee iscritte, rinvenute nel 1732 mentre sulla costa ionica a Metaponto, oltre al Museo Archeologico da domani si potranno visitare le Tavole Palatine.

Nella giornata di riapertura, in coincidenza con la Festa della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga, sin dalle prime luci dell’alba sono previste una serie di attività gratuite nell’area archeologica delle Tavole, che saranno svolte in osservanza delle vigenti disposizioni relative all’emergenza Covid 19. Si comincerà alle 6 salutando il sole con una seduta di yoga organizzata dal Centro Yoga Giawalù per proseguire con una lezione itinerante sulla storia e con un focus sull’Heraion delle Tavole Palatine, accompagnati dal direttore del Museo. Alle 16, spazio ai più giovani con attività ludico-didattiche e laboratori per ragazzi a cura dell’Associazione “I colori dell’Anima” che racconteranno “la storia mai scritta delle Tavole Palatine”. La giornata si concluderà alle 19.30 con il concerto al tramonto dell’arpista Daniela Ippolito (per prenotazioni metapontoagain@gmail.com).

A Tricarico, il cinquecentesco Palazzo Ducale con i suoi soffitti lignei e i dipinti del ‘700, riaprirà le sue porte, mostrando la raccolta di reperti archeologici dell’area del Medio-Basento. Nella giornata di apertura, il 21 giugno, saranno proposte dalla direttrice Mariantonietta Carbone due visite guidate al museo, alle 10 e alle 17 (è necessaria la prenotazione al numero mobile 342 / 753.10.92).

A Matera, da oggi, si potrà accedere al Museo Ridola dove si terranno due visite guidate, alle 10 e alle 17. [c.cos.]