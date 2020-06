Matera aderisce al «Pride Month»: i colori dell'arcobaleno illuminano il municipio

Matera - Capitale europea della cultura nel 2019 torna ad essere protagonista della scena nazionale celebrando il Pride Month, il mese dedicato ai diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Cancellati gli eventi dal vivo a causa dell’emergenza Covid-19, il primo Global pride sul web si terrà in streaming per 24 ore il 27 giugno con spettacoli, musica e interventi da parte di attivisti e di personaggi pubblici da tutto il mondo. Non ci sarà alcuna parata in strada, ma tanti eventi virtuali e manifestazioni digitali per celebrare l’amore universale.

Anche la città dei Sassi rientra nel cartellone degli appuntamenti grazie all’iniziativa “I love Matera” promossa da Volt Matera. Per una settimana dal 13 al 20 giugno la facciata del Palazzo del Comune in via Aldo Moro sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno dal crepuscolo fino alle prime luci dell’alba.

La prima accensione avverrà sabato alle 19.30 e sarà aperta da un incontro pubblico organizzato dagli attivisti di Volt, e rivolto alle associazioni, ai cittadini e ai rappresentanti delle istituzioni. Si tratta di un’idea dal forte significato simbolico e che si celebra in tutto il mondo. Il mese di giugno infatti è dedicato all’amore tra persone di ogni genere e orientamento sessuale e si tiene ogni anno dal 1970. Il mese è stato scelto in omaggio ai moti di Stonewall .

Nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969, infatti, la comunità Lgbtq+ fu protagonista di una serie di rivolte scoppiate in seguito ad un raid della polizia di New York allo Stonewall Inn, un club gay nel quartiere di Greenwich Village a Manhattan. Quell’evento storico è considerato come la nascita del movimento di liberazione gay e Brenda Howard è considerata una delle fondatici del Pride Month. Un anno dopo la rivolta di Stonewall, organizzò la Gay Pride Week e la Christopher Street Liberation Day Parade. Fu quella la prima parata dell’orgoglio gay, che da quell’anno si diramò in diverse parti del mondo. Non è la prima volta che la città di Matera celebra l’amore universale.

Lo scorso 20 luglio è stata lo scenario dell’Heroes Pride, dimostrando di saper abbracciare la battaglia per i diritti e richiamando alla coscienza collettiva un valore universale come quello dell’amore. Per questo motivo il partito politico paneuropeo ha lanciato l’iniziativa “I love Matera”, con la quale intende richiamare l’attenzione al sentimento che più di ogni altro racchiude tutti i significati e le declinazioni di inclusione. L’iniziativa “I love Matera” è solo l’ultima testimonianza dell’impegno di Volt per il superamento di qualsiasi barriera sociale. Affinché i costi dell’iniziativa non ricadano sull’Amministrazione Comunale, Volt ha promosso una campagna di raccolta fondi attraverso la piattaforma www.gofundme.com (che garantisce la massima trasparenza) aperta a qualsiasi donazione, perché anche pochi euro rappresentano il segno tangibile dell’adesione ad una semplice quanto forte idea di uguaglianza.